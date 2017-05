Kennen - Lernen -Anwenden

Gelungener Projektauftakt und Schuhgeschäft Zumnorde gewinnt mit Vielseitigkeit! Wie bewerbe ich mich und wann kann ich eine Ausbildung hier anfangen? Im Rahmen eines Projekttages hat Kaktus Münster e.V. in Kooperation mit der Hauptschule Hiltrup und dem Verein Jugendhilfe Direkt e.V. Jugendlichen geholfen sich mit der Thematik „berufsbegleitende Maßnahmen“ mit Hilfe neuer Medien auseinander zu setzen. Von Pädagogen angeleitet und vom Mediengestalter geschult, konnte die Gruppe interkulturell zusammengesetzter Jugendlicher ihren eigenständig initiierten Einblick in die Welt der Ausbilder und Auszubildenden gewinnen. Sie erarbeiteten im gegenseitigen Austausch Interviewfragen und setzten diese gezielt in der Befragung um. Im Anschluss hielten sie ihre Ergebnisse in Eigenregie gefilmt fest. Die jungen Heranwachsenden sollten durch gegenseitiges interviewen Fragen erarbeiten, die sie selber interessieren. Fragen, die sie den Ausbildern und Auszubildenden schon immer mal stellen wollten. Die 18 Jugendlichen haben so die Möglichkeit erhalten einen spezifischen Einblick in ein seit Jahrzehnten etablierten und familieninternen Betrieb zu erhalten. Sie haben einen Eindruck von der Rolle der Angestellten, der Ausbilder und den Auszubildenden gewonnen. Sie haben die Arbeit eines Redakteurs und Mediengestalters bei Kaktus Münster e. V. kennen gelernt und sich mit ihrer Zukunft und Berufsperspektive auseinander gesetzt. Die Interviews zeigen, wie vielseitig ein Betrieb und die Zukunft der jungen Menschen sind. Frau Schwering, Abteilungsleiterin von Zumnorde, fasst prägnant zusammen, ob Haupt-, Realschul- oder Abiturabschluss, sie bilden aus, wenn das wichtigste neben dem Fleiß vorhanden sind: „Freude und Spaß im Umgang mit vielen Menschen“. Sie sind das Erfolgsrezept - mit dieser Botschaft und Zuversicht können die Jugendlichen bestärkt und selbstbewusst in ihre Berufsorientierung starten.

Nach den durchweg positiven Rückmeldungen der Jugendlichen, freut sich Lehrerin Kirsten Beutel auf eine weitere Zusammenarbeit. Wer ebenfalls derartige Angebote Wahrnehmen möchte, um sich Zukunfts- und Ausbildungsperspektiven aufzubauen, ist herzlich zur Teilnahame am Projekt "Kennen - Lernen - Anwenden * Jetzt und für die Zukunft!" eingeladen. Die Maßnahme erfolgt in Unterstützung durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.