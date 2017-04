Vielseitig gewinnt! Leider gibt es immer noch Menschen, die gegen Integration und die zunehmende Zahl an Asylbewerber in Deutschland sind. Diskriminierende und sogar rechtsradikale Tendenzen nehmen bundesweit nicht ab, sondern werden in einigen Bevölkerungsteilen immer stärker. Kaktus Münster e.V. hingegen möchte ein friedliches Zeichen für mehr Solidarität und ein menschliches Miteinander in unserer Friedensstadt Münster setzen und Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive geben. Hinter dem Projekttitel „Vielseitig gewinnt!“ versteckt sich ein interkulturelles Modellprojekt des gemeinnützigen Vereins Kaktus Münster. Im Rahmen dieses Projekts setzen sich Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund dafür ein, dass kaputtes Spielzeug nicht gleich weggeschmissen, sondern gepflegt und repariert wird. Außerdem ist es Kaktus Münster e.V. wichtig, dass deutsche und nicht-deutsche Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammen arbeiten und voneinander lernen, weshalb das Projekt für alle Menschen gleichermaßen offen ist.

Um auf die gesammelten Spielzeuge und die bereits bestehende Spielzeugausstellung des Kaktus Münster e.V. aufmerksam zu machen, haben jugendliche Teilnehmende aus dem Projekt "Vielseitig gewinnt" eine breite Umfrage in der Fußgängerzone Münsters durchgeführt. Passantinnen und Passanten wurde dazu befragt, was ihr Lieblingsspielzeug war und was mit altem Spielzeug geschehen ist. Wer altes Spielzeug hat oder welches spenden oder reparieren möchte kann sich gerne bei Kaktus Münster e.V. melden. Mehr Infos unter kaktus-net.de.