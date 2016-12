50 Jahre Literatur- und Kunstengagement "Zwei Dinge suche ich im Menschen / Eine vorteilslose Kunst / Und eine Liebe./ Wie glücklich ist dieser Mensch, der beides im Herzen hat./ Wo ist dieser Mensch?", schrieb einst der Autor Molla Demirel. Und Jahre später war die Aula der Geistschule gefüllt mit zahlreichen Menschen aus vielen Teilen Deutschlands, den Niederlanden, Belgien und Frankreich – darunter Freunde, Familie, Politiker und Schriftsteller. Der Autor Molla Demirel wurde im Rahmen eines 50-jährigen Jubiläums unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Markus Lewe für seine Arbeit als Kunst-, Kultur- und Literaturschaffender durch ein breites Organisationsteam wie Kaktus Münster e.V., des LIT NRW (der Gesellschaft für Literatur NRW), des VS (Verband deutscher SchriftsstellerInnen in Ver.di NRW) und des ATYG (Verbands türkischer Autoren in Europa) und geehrt.

Molla Demirel, der 1972 aus der Türkei nach Deutschland kam, arbeitete zunächst als Lehrer begann dann jedoch bald mit seinem Studium der Sozialen Arbeit. Kunst und Kultur sind für Molla Demirel eine Begegnungsplattform, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Alters zusammen zu bringen und für ein friedliches Miteinander zu begeistern. So gründete er vor 37 Jahren zusammen mit anderen Kultur- und Kunstinteressierten wie Dr. Michael J. Rainer den Verein Kaktus Münster e.V. und setzt sich seither für strukturell benachteiligte Familien, Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund ein. Neben der Arbeit als Geschäftsführer und Sozial- und Medienpädagoge bei Kaktus Münster e.V. ist Molla Demirel Autor. Seine Gedichte, Essays und Texte wurden bereits in über 40 Büchern und Anthologien veröffentlicht. 2012 erhielt Molla Demirel für sein besonderes Engagement mit dem er sich für eine friedliche Völkerverständigung einsetzt, die Münsteraner Ehrennadel.

Die Jubiläumsfeier bestand aus zahlreichen berührenden Reden zu Ehren Molla Demirels. PolitikerInnen und Kulturschaffende wie Münsters Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson, SPD-Bundestags-Mitglied Christoph Strässer, der Vorsitzende des Integrationsrates Dr. Ömer Lütfü Yavuz, Dietmar Damwerth (Geschäftsführer Verband deutscher SchriftstellerInnen in Ver.di NRW), Dilek Karabudak (Rechtsanwältin), Aziz Kocyigit (Redakteur Hayat TV und Evrensel Zeitung) und Mevlüt Asar (Vorsitzender des ATYG – Verband türkischer Autoren in Europa) lobten Molla Demirel als Kulturbotschafter und Brückenbauer zwischen den Kulturen und Sprachen.

Die Jubiläumsfeier wurde von einigen musikalischen Höhepunkten begleitet. Von Beethovens Neunter Sinfonie, aufgeführt vom Geiger David Heinrich über lateinamerikanische Klänge des Duo Contravientos mit Isabel Lipthay und Martin Firgau, Barockflötenmusik der beiden Musikerinnen Lidia Rodrigo Royo und Laia Blasco López, syrischen Gesängen des talentierten Jugendlichen Belent Jijo bis zu spannenden Einlagen des Saz-Virtuosen und Musiklehrers Nedim Sahin wurde dem Publikum einiges an internationaler Musik geboten, bei dem kein Bein nicht zu wippen begann.