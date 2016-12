„Kunst aus Leben und Liebe“ Was passiert, wenn drei Menschen mit drei verschiedenen Blickwinkeln die Welt bereisen und Eindrücke fotografisch festhalten? Daraus entsteht eine bunt gemischte Vielfalt an Impressionen von Menschen, Tieren, Natur sowie Stillleben und nimmt Sie mit auf eine ganz besondere Reise.

Kaktus Münster e.V. eröffnete seine aktuelle Fotoausstellung mit Fotografien von Madeleine Maier, studierte Ethnologin, Julian Berger, Mediengestalter für Bild und Ton und Molla Demirel, Gründungsvater von Kaktus Münster e.V. und studierter Medien- und Sozialpädagoge. Unterschiedlicher könnten die drei Fotografen nicht sein – doch was sie verbindet ist die Hingabe für Kunst im Kontext sozialer Belange, geleitet von Inspiration, Neugierde, Faszination und Visionen.

In ihrer Rede betonte die Leiterin des Sozialamts Dagmar Arnkens-Homann wie viel Leben und Liebe die Fotografien den Betrachtern entgegen bringen. Dabei handelt es sich nicht nur um eine räumliche Bereicherung für das Sozialamt, sondern auch eine Bereicherung für die Münsteraner Bürgerinnen und Bürger, die aus diversen Gründen das Sozialamt besuchen. Musikalisch begleitet wurde die Ausstellungseröffnung von den beiden Syrern Subar Jango und Azad Helez mit Gitarre und Gesang.

Vom westlichen Mexiko bis zum östlich gelegenen Nepal macht die Fotoreise auch Halt in Deutschland, Tunesien und der Türkei. Geleitet vom künstlerischen Herz lädt die Fotoausstellung Besucherinnen und Besucher dazu ein, eine interkulturelle Perspektiverweiterung durchzuführen und den bunten Mix aus Leben und Liebe zu erleben. Durch die zum Teil kritischen, zum Teil verträumten Aufnahmen von Städten, Landschaften und einzigartigen Augenblicken ist es den Fotografen und der Fotografin gelungen, Momentaufnahmen aus verschiedenen Ländern festzuhalten, die zusammen eine sehr schöne Symbiose ergeben.

Von einem ästhetisch inszenierten Sonnenuntergang, der beweist, dass die Natur mit den schönsten Farben malt, über eine Langzeitbelichtung der internationalen Raumstation, die einsam ihre Bahnen am Himmelszelt zieht, bis hin zu den scharfen Fotografien von Menschen bei der Ernte, in denen der Zuschauer die Anstrengung praktisch spürt.

Falls Sie einen Eindruck von dieser einzigartigen Reise gewinnen möchten, sind Sie herzlich eingeladen die Ausstellung bis zum 31. Januar 2017 im Sozialamt Münster, Hafenstr. 8. 48153 Münster zu besuchen. Mehr Infos: kaktus-net.de