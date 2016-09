"Interkulturelle Jugend – Medien – Umwelt“ Kaktus Münster e.V. nutzt die Potenziale der neuen Medien für den Rückbezug zur Natur und Umwelt im Rahmen eines Jugendwochenendseminars durch die freundliche Unterstützung des Paritätischen Jugendwerks NRW vom 10. – 12. Juni 2016 im Sauerland. Regelmäßig bietet Kaktus Münster e.V. in NRW Wochenendseminare für Jugendliche an. Thema dieses Jahr ist u.a. das weit verbreitete, mediale Rückzugsverhalten. Damit ist das Surfen auf verschiedensten Internetplattformen gemeint und die dabei gleichzeitige Nichtwahrnehmung dessen, was alles um einen herum passiert. Mehr Infos gibt es beim Kaktus-Team. (Jugendseminar 2015 in Essen)

Neue Ebene... Neue Ebene...