Flucht ins Münsterland „Fluchtpunkt Kunst“, so lautet das Thema der aktuellen Kunstausstellung des Kaktus Münster e.V. in der LWL-Bürgerhalle. Ausgestellt werden Malereien und Skulpturen der internationalen KünstlerInnen Helga Polzin, Osman Polat, Gholam Ghanizadeh, Michaele Zopp und dem Ehrengast Dore Miething-Buschmann. In festlicher Atmosphäre und in Anwesenheit zahlreicher Kunst- und Sozialinteressierter eröffnete Dr. Michael J. Rainer, erster Vorsitzender des Kaktus, die Vernissage. Den musikalischen Rahmen zur Ausstellungseröffnung gestalteten zwei syrische Flüchtlinge, die sich in Münster durch die Vereinsarbeit des Kaktus Münster e.V. gefunden haben. Zum einen Samir Safok mit seiner Ud und zum anderen die 13 jährige, begeisterte Sängerin Aya, welche mit ihren Eltern floh. Passend zum Thema der Vernissage dankte Safok in einer bewegenden Rede Kaktus Münster e.V., den Münsteranern und allen, die ihn in Deutschland willkommen geheißen haben. Er machte auf die Probleme von Flüchtlingen aufmerksam und rief zu mehr Solidarität und Mitmenschlichkeit auf. Vor der Kulisse der LWL-Bürgerhalle mit ihren eindrucksvollen Rundbögen bietet die Ausstellung eine Begegnungsplattform für alle Menschen, die sich mit dem Thema Flucht und Frieden durch Kunst und Kultur auseinandersetzen möchten. Bei der Betrachtung der vielfältigen Kunstwerke werden die Intentionen der Künstler deutlich. So schildern Osman Polats und Dore Miething-Buschmanns abstrakte Maltechniken und Gholam Ghanizades eindringlichen Werke das Chaos in unserer Gesellschaft und die Bildhauerin Michaele Zopp zieht eine Parallele zwischen uns Menschen und ihren Skulpturen: Trotz unterschiedlicher Herkunft, Andersartigkeit in Form, Farbe und Erscheinung, gibt es dennoch Ähnlichkeiten. Und an die Ähnlichkeiten sollten wir anknüpfen. Ebenso vielfältig, wie die Kunstwerke waren auch die Besucher der Vernissage. Vom Schüler bis zum Politiker waren alle vertreten. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Kunsthalle traten die Besucher mit den KünstlerInnen in einen Dialog und erfuhren mehr über die einzelnen Werke. Alle waren sich einig: Fluchtpunkt ist Ausgangspunkt und Sammelort in Münster für die vielfältigen Perspektiven wie Frieden tatsächlich möglich ist.

Die Ausstellung kann noch bis zum 10. März 2016 in der LWL-Bürgerhalle, Freiherr-vom-Steinplatz 1 besucht werden. Der Eintritt ist frei.