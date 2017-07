Schriftsteller stärken Münsters Kulturszene! Der Verband deutscher Schriftsteller (VS in ver.di NRW) gliedert sich in regionale Bezirksgruppen, so auch im Münsterland mit Zuständigkeiten für Münster, Hamm, Coesfeld, Warendorf und viele weitere Kreisstädte und deren Umgebungen. In der diesjährigen Mitgliederversammlung in den Räumen des interkulturellen Vereins Radio Kaktus Münster e.V. wurden die Autoren Molla Demirel (Münster) und Alexander Richter (Emsdetten) als neue Sprecher gewählt. Beide Autoren wollen sich in Unterstützung durch den VS und Kaktus Münster e.V. verstärkt für die Förderung junger Nachwuchsautoren im Münsterland einsetzten. Der Verband geht hierbei literarische Themen als auch berufliche, gewerkschaftliche und gesellschaftspolitische Fragen an u.a. durch öffentliche Veranstaltungen, bei gemeinsamen Projekten mit befreundeten Organisationen wie Radio Kaktus Münster e.V., in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, bei gewerkschaftlichen Aktivitäten und internationalen Begegnungen. Als Teil der Gewerkschaft ver.di hält der Verband bei seiner Zielverfolgung engen Kontakt zu Kollegen in den benachbarten Fachbereichen Bildende Kunst, Musik und Theater. Mehr Infos: www.vs-nrw.de oder www.kaktus-muenster.de