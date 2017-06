Vernissage: Farben - Texte - Flügel

"In verschiedenen Sprachen singen wir gleiche Lieder", schrieb Molla Demirel in seinem deutsch-türkischen Gedichtband "Die Kunst zu Lieben", welches begleitet wird von Malereien und Zeichnungen der Künstlerin Sabine Kremer. Ruhe, Kraft uns Ausdruck gelingen in dieser Text-Bild-Symbiose, denn immerhin sind beide Kulturschaffenden auch über 4 bis 5 Jahrzehnte in ihrem Schaffensprozess aktiv. Sabine Kremers Bilder verkörpern auf abstrakte Weise menschliche Situationen und Beziehungen. Beide Kulturschaffenden treffen auf eine weitere Künstlerin: Mina Tagaki. Sie malt "Landschaftsimpressionen, deren reale Vorlagen in den Bildern emotionale und farbkompositorische Abstrahierung erfahren", so beschrieben von der jungen Künstlerin, die einst von Japan nach Münster zog und ihr Kunststudium hier absolvierte. Begegnen Sie den KünstlerInnen und fühlen Sie sich herzlich eingeladen zur Vernissage "Wenn Farben und Texten Flügel wachsen" im musikalischen Rahmen durch David Heinrich (Violine) am Donnerstag, 06.07.2017 um 17 Uhr in der LWL-Klinik Münster / Galerie am Festsaal, Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. 30, 48147 Münster. Es begrüßen Sie zur Kooperationsausstellung mit der LWL-Klinik Prof. Dr. Thomas Reker (Ärztlicher Direktor der LWL-Klinik Münster) und Luis Schneider (Vorstand Kaktus Münster e.V.). In freundlicher Unterstützung durch den LWL und das Kulturamt Münster