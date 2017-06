Richtige Haltung Workshop für das perfekte Bewerbungsgespräch: Der interkulturelle Verein Kaktus Münster e.V. hat in den Räumen des Kammertheaters "Der Kleine Bühnenboden" einen Workshop unter der Leitung von Konrad Haller (künstlerischer Leiter, Regisseur und Schauspieler) durchgeführt. Es wurde viel gelacht, als verschiedene Bewerbungssituationen durchgespielt wurden. „Es war sehr spannend von einem Profi zu erfahren, welche einfachen Tricks schon zu einem viel besseren Auftreten führen. Ich bin mir sicher, dass ich mit meinem neuen Wissen bei potenziellen Arbeitgebern punkten kann“ erzählt uns Leo, ein 17-jähriger Teilnehmer des Workshops. Fragen zu Stress, Angst und Druck im Bewerbungsgespräch konnten die Jugendlichen in dem Workshop klären, wurden ermutigt und bedankten sich beim Schauspieler Konrad Haller für den gelungenen Nachmittag. Projektkoordinatorin Türkan Heinrich hält diese Art Angebote wichtig für Jugendliche. Aus diesem Grund hat sie mit Radio Kaktus Münster e.V. weitere Workshops und das Projekt "Kennen-Lernen-Anwenden *Jetzt und für die Zukunft" an den Start gebracht. Nähere Infos direkt bei Radio Kaktus Münster e.V. , Tel. 0251-666377