Zukunft digital Perspektiven durch Lesen und digitale Medien:

„Ich bin ein Teil von Kindern“, mit dieser Botschaft auf Augenhöhe eröffnete der Geschäftsführer des Kaktus Münster e.V. Molla Demirel eine außergewöhnliche Veranstaltung, die von der 7-jährigen Clara aus der Primusschule mitmoderiert wurde. Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren haben im Kooperationsprojekt „Zukunft digital“ des Kaktus Münster e.V. und der Primusschule, gefördert durch den Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) u.a. im Rahmen des Aktionsprogramm „Lesen macht stark“, kreative Texte und Fotos erstellt und dabei ihre Lesekompetenzen nachweislich gestärkt. Entstanden sind liebenswerte Comics, in denen die Kinder Gegenstände zu Leben erweckt haben oder selbst vor der Fotokamera agiert haben. Sie schrieben Texte und Dialoge, sprachen diese im Studio ein und hatten viel Spaß. Diese kleinen Wunderwerke und kurzen Videos aus den Kindercomics wurden im feierlichen Rahmen in den Kaktus-Projekträumen den begeisterten Besuchern, Kindern und Eltern, Vertretern der Primusschule und dem Leiter des Amtes für Schule und Weiterbildung Klaus Ehling präsentiert. Die chilenische Musikerin Isabel Lipthay begeisterte dabei Jung und Älter durch ihre Lieder und das Verteilen von Percussions unter den Kindern und Eltern, die prompt gemeinsam mitmusizierten. Den 38-jährigen Erfolg des Kaktus Münster e.V. erklärt sich der Geschäftsführer Molla Demirel folgendermaßen: „Wir lernen von Kindern und Jugendlichen und sammeln ihre Wünsche. Daraus machen wir dann verschiedenste Projekte. Im Leiter der Primusschule Dr. Reinhard Stähling fand Demirel einen weiteren Bildungsvisionär ganz im Sinne von Weltoffenheit und einer Willkommenskultur. Stähling betonte, dass die Kinder der Primusschule aus über 25 Ländern dieser Welt kommen und über 50 Sprachen sprechen. Diese Diversität sei ein Reichtum für Münster und müsse auch gefördert werden.



Die Ausstellung kann aktuell in den Projekträumen des Kaktus Münster e.V., Verspoel 7-8 besichtigt werden.