Voneinander lernen

Interkulturelle Lesung im Rahmen der NRW-Literaturtage des Schriftstellerverbandes VS-NRW Der Schriftstellerverband VS-NRW organisiert im Rahmen der NRW-Literaturtage jedes Jahr landesweit durchschnittlich 60 Lesungen in Schulen, Bibliotheken und anderen Bildungseinrichtungen. Auch der deutsch-türkische Autor Molla Demirel begeisterte am Freitag die Schüler der Sekundarschule am Eichholz in Arnsberg mit einer Lesung einiger seiner Werke. Schon seit Längerem unterhält er eine Zusammenarbeit mit Schulen mit dem Ziel, den Austausch zwischen jungen und älteren Menschen unterschiedlicher Herkunft zu fördern und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln. Unterstützt wurde er dabei von seiner Lektorin und Übersetzerin Türkân Heinrich. Mithilfe seines neuen Kindermärchens „Elif und die Pferde“ nahm der Schriftsteller die lauschenden Schüler mit auf die Reise in ein anderes Land und erzählte die besondere Freundschaft eines kleinen Mädchens und eines Steppenpferdes. Demirel und Heinrich trugen außerdem Gedichte auf Deutsch und Türkisch vor, auch unter reger Beteiligung der Schüler, um ihnen die Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. Gemeinsam mit den Kindern stimmten sie ein Lied über Frieden, Gleichheit und Liebe an.

„Hey, hey, hey

Hört unsere Stimme

Liebe ist unser Glaube, unser Volk

Wir sind Kinder dieser Welt

Wir sind überall gleich

Hey, hey, hey

In Europa haben wir blaue Augen

In Amerika haben wir grüne Augen

In Afrika haben wir schwarze Augen

In Asien haben wir braune Augen

Wir wollen Liebe

Wir wollen Frieden

Wir wollen keine Kriege

Wir wollen reines Wasser

„Es ist immer wichtig, die Stimmen der Kinder zu hören. Ich lerne viel von ihnen“, sagte Demirel, der sich im Anschluss an die Vorstellung seiner Texte den Fragen der Schüler nach der Schriftstellerei stellte. Viele von Demirels Texten finden sich aufgrund ihrer pädagogischen Aspekte inzwischen in Schulbüchern wieder. Demirel ist langjähriges Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller in NRW (VS-NRW) und hält seit 20 Jahren regelmäßig Lesungen in Schulen. Parallel zur Lesung Demirels fanden am Freitag in ganz NRW Vorträge mit den Autorinnen und Autoren Dietmar Damwerth, Jürgen Kehrer, Eva Maaser, Marion Gay, Gotfried Schäfer und Eva von der Dunk statt. Im Schriftstellerverband VS-NRW haben viele Autoren einen Migrationshintergrund wie Demirel. In einer gemeinsamen Presseerklärung sprachen sich die Schriftsteller deshalb energisch dafür aus, in der Türkei inhaftierte Kollegen sowie Deniz Yücel und andere Journalisten und Wissenschaftler sofort freizulassen.