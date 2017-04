Große Künstler inspirieren den Nachwuchs Einen bunten Farbenflash holen sich derzeit jugendliche Kunstinteressierte in der neuen Ausstellung des Kaktus Münster e.V. unter dem Titel „(Un)Endlichkeit“ mit den Künstlerinnen und Künstlern Nevin Boragan, Osman Polat und Gülen Ilhan. Unglaublich aber wahr, die vom verstorbenen türkischen Künstler Osman Polat verwendeten eigenen Farbrezepturen halten, so einst von der Universität Oxford in den 90er Jahren nachgewiesen, bis zu vier Millionen Jahre. Inspiriert von den Malereien der renommierten Künstler bereiten sich nun Jugendliche aus verschiedenen Stadtteilen Münsters auf ihre eigene Ausstellung im Rahmen des Projekts „Vielseitig gewinnt!“ in den Kulturräumen des Kaktus Münster e.V., Verspoel 7-8, 48143 Münster vor.