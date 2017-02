Abschied von Spyros Marinos

„Es hat mich sehr berührt, dass unser guter Freund und Unterstützer der interkulturellen Arbeit in Münster und NRW, SPYROS MARINOS so unerwartet abberufen wurde. Er war ein großer KÄMPFER für DEMOKRATIE & SYMPATHIE: beide beruhen für ihn auf der einzigartigen Menschenwürde. „Es hat mich sehr berührt, dass unser guter Freund und Unterstützer der interkulturellen Arbeit in Münster und NRW, SPYROS MARINOS so unerwartet abberufen wurde. Er war ein großer KÄMPFER für DEMOKRATIE & SYMPATHIE: beide beruhen für ihn auf der einzigartigen Menschenwürde. Spyros sorgte dafür, dass uns in Münster und vielen Menschen nah und fern Missstände in Politik und Gesellschaft nicht EGAL wurden, er konnte wachrütteln! Wie oft hat er erst in unseren Ausstellungen und Veranstaltungen unseres Vereins Kaktus Münster e.V. Münster den Ton gebracht, der die Leute aufhorchen ließ. Immer kam er gern, da er sich uns nahe fühlte, aus dem gleichen Feuer war und ist auch unser Einsatz gespeist! Aber sein zunehmend schweres Leiden begann, ihm alle Kraft und Lebensfreude wegzunehmen. Von jetzt an fehlt Spyros der Welt - ab sofort müssen wir ohne ihn auskommen! So müssen wir den Freund, Mitkämpfer und Weltbürger Spyros Marinos ziehen lassen - in eine neue Etappe! Wir alle werden aber das Gedächtnis an ihn als Antrieb behalten!“ Michael J. Rainer (Vorsitzender des Kaktus Münster e.V.)