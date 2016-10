W enn Farben sich gegen Ungerechtigkeit auflehnen, wie sieht das aus? Dies können Sie herausfinden in der bevorstehenden Ausstellung "Aufstand der Farben" des Kaktus Münster e.V. in Kooperation mit dem Sozialgericht Münster. In den Räumen des Sozial- und Arbeitsgericht lassen die ausstellenden Künstlerinnen Ayse Öykü, Gertrudis Lux, Ilona Sonnewend und Mina Takagi zusammen mit den Barockflötistinnen Lidia Rodrigo Royo und Laia Blasco López die Farben regelrecht aufeinanderprallen und Weltanschauungen auf den Kopf stellen. Zur Vernissage begrüßen Sie herzlich die Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson, der Präsident des Sozialgerichts Heinrich Stratmann und Kaktus-Geschäftsführer Molla Demirel am Freitag, 11. November 2016 um 11 Uhr im Sozial- und Arbeitsgericht Münster, Alter Steinweg 45, 48143 Münster. Die Ausstellung kann bis zum 31. Januar 2017 zu den Öffnungszeiten des Sozial- und Arbeitsgerichts besichtigt werden.