Kunst trifft Wissenschaft bei Kaktus Kinder aus verschiedenen Stadtteilen haben in den vergangenen Monaten unter der Leitung der Künstlerin JoAnn Osborne und der Lehrerin Frau Wenders im Kaktus-Projekt „Spielen - Gestern und Heute“ sehr unterschiedliche wissenschaftliche und kreative Objekte erschaffen. Aus verschiedenen Materialien, teilweise vom Sperrmüll, wie Plastik, Draht und Textilien, sind schlaue Kunstwerke entstanden.

Zu den kreativen Gegenständen gehört der Roboter „Dior“ (port. „Diamant“), das architektonische Objekt „Bunter Riese“ mit Beleuchtung in Anlehnung an das höchste 17-stöckige Hochhaus im Stadtteil Berg Fidel, ein Geisterhaus mit gruseligen Elementen und Lichteffekten, eine Rüstung in Leichtbauweise aus Styropor für den Oberkörper sowie selbst gebastelte Kuscheltiere. Diese Exponate und weiteres Spielzeug von Münsteraner Bürgern aus vergangenen Jahrhunderten bis heute kann man in der Spielzeugausstellung in den Kunsträumen von Kaktus Münster e.V. besichtigen.

Das Kaktus-Team freut sich, Sie und Ihre Familie begrüßen zu dürfen!