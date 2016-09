Flüchtlingswelten hautnah D er syrische Künstler Fouad Kayalee stellt vier Monate nach seiner Flucht eindringliche Kunstwerke in den Räumen von Kaktus Münster e.V. aus. Unterstützt wird er dabei von den türkisch stämmigen Autoren Kemal Yalcin und Cahide Özer, Musikern aus Chile, Deutschland, Frankreich und der Türkei wie Isabel Lipthay, Martin Firgau, David Olivier Heinrich und Nedim Sahin und den deutschen, polnischen und türkischen Künstlern MIRIAM, Lucyna Baron und Gülen Ilhan, die ein Stück ihrer Lebenswirklichkeit mit anderen teilen möchten in der Ausstellung „Frieden der Kulturen“ am 29.01.2016. Krieg, Flucht und Unterdrückung kommen dabei künstlerisch, aber vor allem sozialkritisch zum Ausdruck. So gibt der Autor Kemal Yalcin einen uneingeschränkten Einblick in das Schicksal armenischer und jesidischer Minderheiten. Mit der Veranstaltung soll ein Beitrag zu einem friedlichen Miteinander aller Menschen sowie zur Solidarität und Verständigung mit unterdrückten Völkern und Minderheiten geleistet werden. Dr. Yavuz Lütfü, Vorsitzender des Integrationsrates Münster und Molla Demirel, Geschäftsführer des Kaktus, begrüßen alle, die sich der Friedensveranstaltung am Freitag, 29.01.2016 um 19 Uhr in den Kulturräumen des Kaktus Münster e.V., Verspoel 7-8, 48143 Münster anschließen möchten. Jugendliche des Kaktus Münster e.V. packen fleißig im Rahmen des Projekts "Digitale Jugendwelten" bei den Vorbereitungen der Ausstellung mit an. Einlass zu dieser Veranstaltung ist frei.